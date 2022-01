Exatlón México 2022: ¿Quién sale eliminado este 19 de enero?

Macky González fue eliminada de Exatlón México tras caer ante Paulina Martínez del equipo de Guardianes en una batalla épica.

Después de una reñida competencia entre la Amazona y Pau, finalmente fue la atleta azul quien se despidió de las playas y tierras más demandantes.

Luego de que Antonio Rosique le diera su emotiva despedida a Macky González, por fin le tocó hablar y dar esas dolorosas palabras de despedida en Exatlón México. La máxima autoridad recordó que la atleta llegó con secuelas de COVID-19, pero fue muy valioso poderla ver levantarse de la enfermedad y demostrar la gran atleta que es.

“Me rompe el corazón ver a mi equipo de esta forma, yo les pedí en esta competencia, sabía que en el tema que podía flaquear era en la resistencia, soy musculosa y pesada, sabía que me iba a acumular el cansancio... el pecho se me estaba abriendo... te agradezco Pau, me sacaste una versión del más allá", dijo la Amazona.

Te puede interesar: Exatlón: Daniel Corral sorprende con mensaje a Antonio Rosique. ¿Regresa?

Los Conquistadores lamentaron la pérdida que tienen con la salida de la velocista; no obstante saben que en este momento de la competencia todo es posible, por lo que apuntan a evitar otra eliminación y llegar todos a la semana final del reality más poderoso de la televisión mexicana.

También podría interesarte: Exatlón: Así celebró su cumpleaños Casandra Ascencio. (FOTOS)