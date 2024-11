Exatlón México 2024: ¿Quién fue eliminado hoy domingo 10 de noviembre?

Este domingo, la tensión está al máximo en Exatlón México 2024 , ya que uno de los atletas deberá abandonar la competencia en el esperado Duelo de Eliminación. Luego de una semana de enfrentamientos agotadores, los competidores han llegado al momento decisivo en el que darán su máximo esfuerzo para mantenerse en el juego y continuar en la lucha por la victoria.

¿Cómo ha sido esta semana en Exatlón México?

En este sentido, es importante mencionar que han sido días de desafíos extremos, en los que los circuitos han presentado un nivel de dificultad superior, exigiendo a cada participante superar sus propios límites. Ambos equipos, tanto los Rojos como los Azules, han tenido que enfrentarse a pruebas físicas y mentales más demandantes, intensificando la competencia y haciendo que cada triunfo cuente más que nunca.

Te puede interesar: Exatlón México: Ingrid cae en la Zona de Peligro y enfrenta su posible eliminación

Exatlón México 2024: ¿Quién salió eliminado hoy domingo 10 de noviembre?

Sin duda, este domingo, Exatlón México 2024 se vestirá de emociones encontradas. Es un momento difícil, no solo para quien debe marcharse, sino también para los compañeros que, aunque saben que es parte de la competencia, no pueden evitar sentir el vacío que deja la partida de uno de los suyos. Esta noche, la arena no solo nos mostrará la fortaleza de sus atletas en el juego, también el lado más humano de cada uno al enfrentar la despedida de un amigo que luchó hombro a hombro con ellos en cada circuito.

Te puede interesar: “Ubícate mami”, Paulina Menchaca está perdiendo la gracia de su equipo

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México?

Para saber quién sabrá de la competencia, no te pierdas Exatlón México, hoy a las 8 p.m. por Azteca Uno. Si no puedes verlo en televisión, también puedes seguir el programa en la app de TV Azteca o a través del sitio web oficial .