“Ubícate mami”, Paulina Menchaca está perdiendo la gracia de su equipo

Cada día los atletas de Exatlón México dan todo de sí para no llegar al tan temido Duelo de Eliminación, recordemos que una semana quienes corren riesgo son los hombres, y otra semana las que están en peligro son las mujeres, y cada jueves ellos compiten en la Zona de Peligro , algo que existe por primera vez en la historia de la marca. Esto además de que los atletas traten de proteger a su equipo, también deben pensar en su salvación de forma individual, por lo que el estrés podría estar al máximo, situación que puede provocar desacuerdos en los equipos, algo que sucedió con Paulina Menchaca y los azules.

Paulina Menchaca molesta porque no la salvaron

Hoy se jugó la Zona de Peligro, en donde las mujeres compitieron para no estar automáticamente en el domingo de Eliminación. Después de un duelo muy reñido, las azules fueron las que tuvieron a más atletas salvadas de la eliminación, ellas fueron: Doris Del Moral, Sol Cortés y Evelyn Guijarro, mientras que sus compañeras Paulina Menchaca y Analu Linaje estaban en riesgo de seguir compitiendo, afortunadamente por el sistema de votos el equipo decidió salvar a Analu y mandar a Pocket Rocket para que enfrente a las rojas.

Te puede interesar: Koke Guerrero decepcionado de los azules.

Gracias a sus habilidades, Menchaca se salvó pero cuando los azules llegaron a la Barraca, Paulina decidió externar su molesta respecto a que sus compañeras hayan decidido salvar a Analu:

La estrategia del día de hoy de las votaciones, no me pareció... Sé que es un voto libre, estoy de acuerdo y ustedes pueden votar por quien quieran... Pero se presentó casi el mismo caso que se dio en la Zona de Peligro pasada, y nosotras hablamos de eso y dijimos “qué mala onda que hayan salvado a Ingrid y no a Sam, hubieran salvado a una azul para que haya sido equitativo y haya dos y dos” y pues a mí no me pareció que a mí me hayan mandado cuando eran tres rojas, y solamente era yo la única azul cuando la probabilidad era que yo pues no ganara...

Después de eso Doris y Million Dollar Baby intervinieron para explicarle a Paulina lo que había sucedido, pues se trataba solamente de una estrategia para poder hacerle frente a las atletas del equipo rojo, “tenías más oportunidad que Lu”, “el eslabón más fuerte trata de proteger al equipo”, pero las explicaciones parecieron no calmar a la novata Paulina Menchaca: “Sabemos cuál hubiera sido el destino de Analu si ella hubiera estado en esa Zona de Peligro, está bien, yo era la única que podía mandar a eliminación a una roja pero me pareció un poquito no muy justo” fue lo que dijo.

Pero tiempo después Doris, Analu, Sol y Evelyn se reunieron por su cuenta para poder platicar de todo lo que había sucedido, y entre susurros se escucharon varias oraciones contundentes: “Ella era la que todos estábamos apoyando, entonces llegaste tú y nuestra atención se fue contigo” le dice Evelyn a Lu. “Me quiero (plantar) en su cara y decirle ‘mami ubícate'... Me ofende que pienses que estamos al nivel, chiquita”. ¿Será que el equipo logre limar esas asperezas?