Exatlón México All Star: ¿Se va? Atleta sufre brutal caída. (VIDEO)

El Exatlón México All Star se ha caracterizado por poner a prueba la resistencia física y mental de los atletas que semana a semana dan lo mejor de sí para poder llegar a la final; sin embargo, solo uno podrá alzarse como el gran vencedor y ocupará un sitio de honor dentro de la competencia más colosal de la historia.

El Exatlón All Star reúne a los mejores atletas de todas las temporadas, de ahí que la competencia sea más reñida pues el nivel de exigencia es todavía mayor; sin embargo, como buenos atletas de alto rendimiento, están expuestos a sufrir accidentes y lesiones, tal como le sucedió a este atleta, ¿de quién se trata?

¿Qué atleta sufrió una brutal caída en el Exatlón México All Star?

El equipo rojo no la ha tenido fácil en este inicio de temporada, pues a escasas horas de haber iniciado, el equipo azul le asestó su primer golpe para quedarse con la Villa 360, afortunadamente lograron equilibrar la balanza durante el Duelo de los Enigmas.

Pero las cosas se han vuelto a poner color de hormiga para los azules luego de la brutal caída que sufrió Natali mientras se encontraba cruzando uno de los circuitos. La atleta azul se encontraba cruzando una estructura cuando de pronto cayó estrepitosamente al suelo.

¿Cómo reaccionaron los atletas del Exatlón México? El terrible momento encendió las alarmas en el equipo azul, pero también desató la preocupación de los azules, principalmente de ‘La Bestia’, quien de inmediato se llevó las manos al rostro en señal de preocupación mientras el resto de sus compañeros corrió en su auxilio.

Pero Nataly no fue la única, Dan Noyola y otros integrantes del equipo azul también la pasaron mal en este circuito, pues uno de los tubos los impactó fuertemente y los envió al suelo.

¿Cómo se encuentra Nataly?

Hasta el momento se desconoce cómo se encuentra la atleta azul, así que si quieres saber si continuará o no en el Exatlón México All Star, no te lo pierdas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00 horas, a través de nuestra señal de Azteca UNO.