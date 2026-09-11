¡Andrés y Liliana arremeten contra Macky en Exatlón México!
Andrés sentencia que la mayoría de los celestes tienen problemas con Macky, mientras Liliana revela que se sintió amenazada por ella en Exatlón México.
Mientras para Pato, la derrota ante el combinado estadounidense debe tomarse como un ‘baño de humildad’, Daniel recibe una llamada que le inyecta energía en Exatlón México.
Andrés sentencia que la mayoría de los celestes tienen problemas con Macky y Liliana revela que se sintió amenazada por ella.