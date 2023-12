Exatlón México: Andrés reprendió a su equipo por falta de enfoque

Velociraptor hizo fuertes aseveraciones contra su equipo ya que regresaron a la barraca metálica de Exatlón México.

Andrés aseguró que el equipo se encuentra disperso y no están concentrados en la competencia; parece que no les importó la entrada de Lizli y no le dieron consejos al momento de salir a la pista, afirmó el atleta.

Por su parte Lili dijo que Giovana ya debería tener otro nivel para el tiempo que lleva en el reality.