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Exatlón México 2024
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Exatlón México: Andrés reprendió a su equipo por falta de enfoque

Los azules regresaron a la barraca y Andrés no dudó en hacer notar su molestia con el equipo por estar dispersos en la competencia de Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

Velociraptor hizo fuertes aseveraciones contra su equipo ya que regresaron a la barraca metálica de Exatlón México.

Andrés aseguró que el equipo se encuentra disperso y no están concentrados en la competencia; parece que no les importó la entrada de Lizli y no le dieron consejos al momento de salir a la pista, afirmó el atleta.

Por su parte Lili dijo que Giovana ya debería tener otro nivel para el tiempo que lleva en el reality.

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