Exatlón México: Andrés reprendió a su equipo por falta de enfoque
Los azules regresaron a la barraca y Andrés no dudó en hacer notar su molestia con el equipo por estar dispersos en la competencia de Exatlón México.
Velociraptor hizo fuertes aseveraciones contra su equipo ya que regresaron a la barraca metálica de Exatlón México.
Andrés aseguró que el equipo se encuentra disperso y no están concentrados en la competencia; parece que no les importó la entrada de Lizli y no le dieron consejos al momento de salir a la pista, afirmó el atleta.
Por su parte Lili dijo que Giovana ya debería tener otro nivel para el tiempo que lleva en el reality.