Exatlón México: El atleta del equipo azul que Aristeo no considera un rival fuerte.

Hay un atleta que ha dejado buenas sensaciones en este inicio del Exatlón México, se trata de Pato González, integrante del equipo de los Contendientes que ha demostrado tener las cualidades necesarias para permanecer en la competencia más colosal de la historia durante varias semanas.

Programa 14 octubre 2022 | Parte 2 | Duelo de Eliminación Exatlón.

Incluso, muchos fans del Exatlón han asegurado que Pato podría convertirse en el próximo monarca del reality deportivo y seguir los pasos de otras grandes leyendas como Koke Guerrero, Ernesto Cázares y Aristeo Cázares.

Pato González posee una medalla en Juegos Panamericanos, dos Campeonatos Latinoamericanos de Wakeboard y ha sido tres veces campeón de la categoría abierta en su disciplina (esquí acuático). Este 2022 salió vencedor en el Campeonato Panamericano de Wakeboard y obtuvo su pase a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Te puede interesar: Exatlón México: Koke Guerrero arremete contra este atleta azul.

Sin embargo, con todo y esa gran trayectoria hay atletas a los que no ha logrado convencer, Koke Guerrero es uno de ellos, quien aseguró que Pato está sobrevalorado y que le falta mucho para poder compararse con él.

Koke declaró que las comparaciones de Pato con él no tienen sustento, pues Pato está ‘sobrevalorado’. “Amigos, Pato está muy sobrevalorado..., lo están pintando como otro Ernesto, otro Hechicero, pero la verdad es que no trae mucho y le falta admitir que no es tan bueno”, sentenció Koke Guerrero.

Koke Guerrero llama sobrevalorado a Pato González

¿A Aristeo Cázares tampoco le convence Pato González? Todo parece indicar que Aristeo Cázares tampoco ve a Pato González como uno de los atletas más fuertes del equipo azul, ya que declaró que el atleta de esquí acuático no se le hace tan fuerte como se menciona.

“Pato no es…, yo debo decir que Pato no se me hace fuerte”, aseveró Aristeo durante el resumen del Exatlón México en Venga La Alegría donde se habló sobre la salida de Manuel, quien se convirtió en el primer eliminado de la actual temporada.