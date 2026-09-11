Enigmas | Exatlón México | Programa 50 | 2 enero 2023

Rojos y azules regresaron a la Villa 360 de Exatlón México después de un enfrentamiento bastante cerrado; el equipo azul regresó a la Barraca Metálica decepcionados de perder las comodidades y Nano por primera vez conoció donde dormirá los próximos días. En las comodidades de la villa, los atletas del equipo rojo hablaron sobre la llegada de Nano y su fácil adaptación por lo que tendrán que enfocarse.

Nano platicó con Macky sobre su ingreso a la temporada y lo difícil que fue dejar a su hija Nanda y su esposa, pues la conexión que tiene con Nanda es muy fuerte y era complicado alejarse, sin embargo, le emocionaba la competencia en esta temporada.

PRIMER ENFRNETAMIENTO | BATALLA POR LA VENTAJA | VELOCIDAD SALVAJE

Este primer enfrentamiento se jugó por la bolsa de ventajas: un atleta podría tener un proyectil extra, elegir a un atleta rival para retrasarlo 5 segundos en el circuito, repetir una carrera y la más importante tener una vida adicional en el duelo de eliminación; estas ventajas podrán usarse en cualquier carrera a excepción de relevos y solo podrá usarse una ventaja por juego. Este domingo, los hombres están en peligro por lo que cualquiera de las 3 ventajas podría ser de mucho apoyo para ganar la serie por la supervivencia. El único hombre que no corre peligro esta semana será Nano Illianovich al ser su primera semana de adaptación en Exatlón México.

La última carrera Pato fue el encargado de entregar el punto al equipo rojo y acostumbrado a remontar alcanzó a Javi Cortés y encesto de manera increíble los 2 proyectiles. El equipo rojo ganó la bolsa de las ventajas.

El equipo azul platicó sobre su última derrota y cómo los atletas del equipo rojo lograban ganar, Nano comentó su análisis de sus rivales y la habilidad para ser certeros en la puntería.

SEGUNDO ENFRENTAMIENTO | DUELO DE LOS ENIGMAS | MINA DEL EXATLÓN

La Máxima Autoridad recibió a Gloria Murillo en la ceremonia del Duelo de los Enigmas de Exatlón México.

Esta vez se puso en juego dos premios tecnológicos, una pantalla inteligente y un sistema de cine en casa. No obstante se hizo presente la caja maldita con una flauta de secundaria que al final fue elegida por varios atletas. Se jugó en la mina del Exatlón y una vez en zona de tiros tuvieron que limpiar las mesas de los objetivos. Heliud no pudo competir porque sigue con una lesión que tuvo en el juego de fútbol.

El marcador iba 6 – 5, matchpoint para el equipo rojo y Macky con una puntería inigualable dio el 6to punto para mandar el enfrentamiento a relevos. Al llegar al límite en el enfrentamiento, rojos y azules se enfrentaron en un duelo de relevos, donde jugaron Mati y Dani vs Lizli y Andrés. A pesar de la ventaja que Andrés le había generado a Lizli, Mati remontó y dio el punto definitivo para ser los ganadores del duelo de los enigmas en Exatlón México.

El equipo rojo ganó el duelo de los enigmas y tuvieron que elegir ahora una de las estrellas; en la estrella 1, elegida por Paulette, Mati, Ana y Gloria, estaba la flauta, en la estrella 2, elegida por Edgar y Pato, estaba la pantalla inteligente y en la estrella 3, elegida por Heliud, Heber y Daniel, estaba el cine en casa.