Exatlón México: Exatletas explotan contra Emmanuel.

El Exatlón México recién comenzó y las polémicas han estado a la orden del día, siendo Dariana y Emmanuel los principales protagonistas, no obstante, en esta ocasión hablaremos del atleta del equipo de los Contendientes, quien ha caído de la gracias de algunas leyendas de la competencia más colosal de la historia.

Programa 12 octubre 2022 | Parte 2 | Batalla Internacional Exatlón.

Emmanuel Chiang se ha convertido en uno de los atletas favoritos del equipo azul gracias a sus cualidades físicas que lo han posicionado como uno de los rivales más fuertes, incluso, hay quienes aseguran que tiene todo para llegar a la gran final.

Sin embargo, algunas de sus actitudes no han caído nada bien en algunos de los fans del Exatlón México pues algunos aseguran que suelen causar conflictos y una mala convivencia con sus compañeros.

Por eso y más, la permanencia de Emmanuel en el reality deportivo más demandante de la historia ha generado opiniones divididas, tanto que hay personas que han dicho que no lo soportan, entre ellos algunos atletas de las temporadas anteriores.

Te puede interesar: Exatlón México: Ella es la guapa y atlética novia de Emmanuel Chiang.

¿Quiénes son los atletas que no soportan a Emmanuel? Emmanuel, integrante del equipo azul tuvo una fuerte discusión con Lizli por la organización y comida de la Villa, tanto fue su malestar que soltó algunas groserías contra su compañera, lo cual generó las reacciones de algunas leyendas del Exatlón México.

Ana Lago le preguntó a sus fans si Emmanuel siempre es así: “Siempre hay ped… con Emmanuel?? Pregunta sería”, publicó. Por su parte, Doris del Moral, quien ha sido una de las atletas más destacadas del equipo azul, expresó su deseo porque exilien a Chiang.

“La neta me cae súper mal Emmanuel, cada día que pasa nomás me dan ganas de exiliar a Emmanuel del equipo azul”, declaró.

“Fíjense que ese ‘Hulk Mexicano’ creo representa todo lo negativo que podría existir en la vida del equipo azul, a mi parecer, el equipo azul se ha caracterizado por ser humilde, por ser todo amor, corazón, buena vibra y a mí, en las temporadas que he estado y con las personas azules que he convivido jamás he conocido a alguien que sea así de prepotente, de egocéntrico, de presumido, de charlatán y la neta a mí esas cosas, ese tipo de personas me pierden y, él lo hace mucho y alardea y presume, ya quiero ver cuando le toque una racha de perder, cómo le va a hacer, me cae mal la verdad…”, publicó Del Moral en sus historias de Instagram.

Doris del Moral revela que le cae mal Emmanuel

No te pierdas el Exatlón México de lunes a viernes en punto de las 19:30 horas, a través de la señal de Azteca UNO.