Exatlón: La inesperada pelea que se dio en el equipo rojo. (VIDEO)

El día de ayer tuvimos la oportunidad de ver el primer duelo de Exaball en las playas de Exatlón México, sin duda uno de los juegos que más pasiones levanta entre los atletas y los fans.

Sin embargo, las cosas no salieron como todos esperaban en el equipo rojo y la gran experiencia en los deportes no quedó demostrado, pues no logró ganar ningún set y solo marcó en una ocasión, por lo que perdieron la villa 360º.

Los Famosos tienen su primera pelea de la temporada.

Luego de perder en Exaball por marcadores de 7-0 y 7-1, los Famosos no llegaron muy contentos a la barraca metálica y eso ocasionó mucha frustración entre varios integrantes del equipo.

Hoy la verdad, sí estoy frustrado, molesto, desesperado. Sí, estoy molesto por no haber ganado la Villa porque a mí no me gusta estar en Barracas. Algunos compañeros como que inconscientemente: ‘Ya, Barracas no está tan mal’ como que ya nos estamos acostumbrando a Barracas en lugar de adaptarnos

Muchos de ellos se molestaron con las actitudes que tuvo dentro del juego Yahel Castillo, pues para ellos no fue correcto, ya que no estaba dentro de la arena.

