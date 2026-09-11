La Bestia revela su punto débil y planea venganza en Exatlón México

David Juárez, la Bestia reveló que tienes dos pies izquierdos y es muy malo para manejar un balón por lo tanto sufre en Exatlón México cuando ponen pruebas que implique algo con este artefacto.

Aún así, La Bestia afirmó que no va a volver a permitir que Pato o Tepa le ganen en otros tiros y plaena vengarse de ellos más adelante mientras siga mejorando en la competencia.

