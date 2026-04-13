Exatlón México | Mejores Momentos | Semana 29 en Exatlón México: Azules dominan y Rojos viven emotivo momento familiar
Victoria Azul y emociones al límite dentro del Equipo Rojo marcan la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México.
Los Azules iniciaron la semana 29 de Exatlón México con una victoria contundente que, según Leo, podría marcar un antes y un después en la competencia. El triunfo les otorgó una ventaja importante, mientras que los Rojos vivieron un momento emotivo al reconectar con sus familias, un impulso clave para seguir luchando dentro de la novena temporada.