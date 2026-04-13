Exatlón México | Programa Completo | Semana 29: Azules dominan, regresa la eliminación y estalla a Batalla por La Villa 360

La semana 29 de Exatlón México arrancó con dominio Azul y una victoria clave que les dio ventaja. Rosique advirtió sobre el regreso de la eliminación, con riesgo para las mujeres, mientras se puso en juego un beneficio decisivo. La tensión aumentó con La Batalla por La Villa 360, donde Rojos buscaron recuperarse tras semanas en desventaja y Azules defendieron con intensidad.