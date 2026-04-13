Exatlón México: Los Rojos se quiebran en emotiva videollamada con sus familias tras meses de aislamiento

El Equipo Rojo de Exatlón México vivió un emotivo reencuentro con sus familias mediante videollamada, dejando ver el impacto emocional de la competencia. Karol destacó el paso del tiempo, Paulette encontró motivación en su madre y Benyamín se mostró conmovido. Mati, Jazmín y Mono Osuna reforzaron su impulso, mientras Humberto, al borde del llanto, agradeció el apoyo que lo mantiene firme.