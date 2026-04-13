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¡Tensión total! Reclaman puntos perdonados y Mati rompe en llanto tras perder La Villa 360

Reclamos, lágrimas y tensión tras una derrota que dolió dentro de la semana 29 de Exatlón México.

La lucha por La Villa 360 en Exatlón México dejó tensión y polémica tras una cerrada derrota del Equipo Rojo. Humberto señaló que se perdonaron puntos clave, mientras la frustración se hizo evidente. Mati no pudo contener las lágrimas ante el resultado, y Mono expresó su inconformidad al asegurar que nuevamente se les escapó la victoria en los últimos momentos.

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