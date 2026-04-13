¡Tensión total! Reclaman puntos perdonados y Mati rompe en llanto tras perder La Villa 360

La lucha por La Villa 360 en Exatlón México dejó tensión y polémica tras una cerrada derrota del Equipo Rojo. Humberto señaló que se perdonaron puntos clave, mientras la frustración se hizo evidente. Mati no pudo contener las lágrimas ante el resultado, y Mono expresó su inconformidad al asegurar que nuevamente se les escapó la victoria en los últimos momentos.