¿Lo recuerdas? Así fue el desagradable reencuentro de Macky con Alberto.

La historia del Exatlón México ha estado llena de emociones, pero también de atletas polémicos que atrajeron las miradas de los fans de la competencia más colosal de la historia, tal es el caso de Alberto Morales, atleta español que participó en la primera temporada.

Macky González

Morales abandonó el reality deportivo más exitoso de la televisión mexicana con la reputación no tan intacta después de que Macky González revelara algunos comportamientos extraños y no tan higiénicos del atleta del equipo azul.

El competidor español fue expulsado de la competencia después de que la máxima autoridad señalara que Morales “le había faltado al respeto a sus compañeros” y advirtió que las reglas no eran negociables tras la denuncia de Macky sobre el comportamiento antihigiénico del atleta.

¿Macky se reencuentra con Alberto Morales? A través de sus historias de Instagram, Macky compartió que se encontró en España a Alberto Morales, atleta al que señaló en la primera temporada de la competencia más colosal de ser poco higiénico.

Alterada, González mostró su incomodidad por haberse encontrado a Alberto Morales en las calles de Alicante, un pequeño municipio de la Comunidad Valenciana.

“Se me está saliendo el corazón… Estoy en un pueblo remoto de España y me acabo de encontrar a Alberto… Veo su cara de horror, se voltea y no me contestó”, detalló la ‘Amazona’ en la historia que compartió en su cuenta de Instagram.

Macky aseguró que Alberto Morales la miró fijamente y, cuando ella quiso iniciar una conversación, él simplemente la ignoró.

Macky se reencuentra a Alberto Morales

¿Quién es Alberto Morales?

Alberto Morales Andrés es un atleta español que formó parte del equipo Contendientes en la primera temporada del Exatlón México, donde fue compañero de Macky González, quien lo señaló de ser una persona antihigiénica por haber utilizado su short para limpiar sus heces y luego lavar su prenda en la misma ducha donde sus compañeros se bañaban.