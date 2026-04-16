Exatlón México | Mejores Momentos | Evelyn domina con los Power Tokens y Jazmín apoya a Mati en momento clave en su búsqueda de cambiar los marcadores
Poder, emoción y un momento que puede cambiarlo todo dentro de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México.
Evelyn celebró en Exatlón México tras ganar los dos Power Tokens, destacando el impacto de esta ventaja en la competencia. Del otro lado Jazmín y Mati vivieron un momento íntimo, donde el apoyo emocional y un simbólico gesto podrían marcar un cambio en su rendimiento dentro de la contienda.