Exatlón México | Batalla por Power Token | ¡Duelo femenil clave! Rosique lanza mensaje importante y pone en juego dos Power Tokens
Rosique advierte: Todo se define en la mente… y en el circuito dentro de la novena temporada de Eatlón México.
Rosique encendió la competencia en Exatlón México al señalar que, cuando el entorno es incontrolable, todo depende del estado mental. Con este mensaje, recibió a las mujeres que disputan la divisa, donde también están en juego dos Power Tokens en la semana 29.