Exatlón México | Programa Completo | Contienda explosiva: Azules celebran, Evelyn domina y llega premio con Cristian Nodal
Victoria, poder y un premio que nadie esperaba dentro de la semana 29 de Exatlón México.
Exatlón México vivió un programa lleno de contrastes: Azules celebraron un gran premio, mientras Rosique puso en juego la divisa y Power Tokens en duelos clave. Evelyn dominó y la emoción creció con el anuncio del “Premio Colosal”, que llevará a los ganadores a vivir una experiencia única con Cristian Nodal.