Exatlón México | Avance | Rojos reaccionan, celebran con Cristian Nodal y sube la tensión por Villa 360
Victoria, música y una tensión que va en aumento dentro de la novena temporada de Exatlón México.
El avance de Exatlón México muestra un giro en la competencia con la victoria del Equipo Rojo, que celebra al ritmo de la música de Cristian Nodal. Rosique adelantó que los atletas tendrán la oportunidad de ofrecer un regalo a los fans, mientras la tensión crece rumbo a la batalla por La Villa 360, donde todo puede cambiar.