uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Avance | Rojos reaccionan, celebran con Cristian Nodal y sube la tensión por Villa 360

Victoria, música y una tensión que va en aumento dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Por: Hugo Pantoja

El avance de Exatlón México muestra un giro en la competencia con la victoria del Equipo Rojo, que celebra al ritmo de la música de Cristian Nodal. Rosique adelantó que los atletas tendrán la oportunidad de ofrecer un regalo a los fans, mientras la tensión crece rumbo a la batalla por La Villa 360, donde todo puede cambiar.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo