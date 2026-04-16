Exatlón México: Evelyn gana el Power Token y dedica emotivo mensaje a la Familia Azul

Evelyn se llevó el Power Token de la semana 29 en Exatlón México y dedicó su triunfo a la Familia Azul. La atleta destacó que este logro es simbólico y refleja su esfuerzo constante dentro de la competencia. Además, agradeció el apoyo de sus seguidores, asegurando que son su principal motivación para seguir dando lo mejor en cada circuito.

