Exatlón México: Evelyn gana el Power Token y dedica emotivo mensaje a la Familia Azul
Evelyn gana el Power Token: Victoria, emoción y un mensaje directo al corazón dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Evelyn se llevó el Power Token de la semana 29 en Exatlón México y dedicó su triunfo a la Familia Azul. La atleta destacó que este logro es simbólico y refleja su esfuerzo constante dentro de la competencia. Además, agradeció el apoyo de sus seguidores, asegurando que son su principal motivación para seguir dando lo mejor en cada circuito.