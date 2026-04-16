Exatlón México | Batalla Colosal | Rosique anuncia “Premio Colosal” para ver a Cristian Nodal en vivo y conectar con las raíces nacionales
Música, identidad y un premio que emociona a todos dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Rosique sorprendió en Exatlón México al anunciar el “Premio Colosal”, destacando la música como identidad de una generación. La escuadra ganadora obtendrá una experiencia única: asistir a un evento de Cristian Nodal, uno de los máximos exponentes del regional mexicano.