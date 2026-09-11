¡Tensión en Exatlón México! Paulette llama hipócrita a su equipo

¡Qué fuerte! Las cosas se han puesto muy tensas en el equipo rojo luego de una discusión que se dio entre Paulette, Heliud, Pato Araujo y hasta Tepa.

La atleta roja estuvo en desacuerdo con la actitud del equipo y cree que en realidad no puede confiar en nadie dentro de Exatlón México.

