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Exatlón México 2024
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¡Tensión en Exatlón México! Paulette llama hipócrita a su equipo

“La hipocresía...Sino les gusta que yo esté con más gusto voy a estar”, así se expresó Paulette de su equipo luego de tener diferencias en Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

¡Qué fuerte! Las cosas se han puesto muy tensas en el equipo rojo luego de una discusión que se dio entre Paulette, Heliud, Pato Araujo y hasta Tepa.

La atleta roja estuvo en desacuerdo con la actitud del equipo y cree que en realidad no puede confiar en nadie dentro de Exatlón México.

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