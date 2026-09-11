¡Tensión en Exatlón México! Paulette llama hipócrita a su equipo
“La hipocresía...Sino les gusta que yo esté con más gusto voy a estar”, así se expresó Paulette de su equipo luego de tener diferencias en Exatlón México.
¡Qué fuerte! Las cosas se han puesto muy tensas en el equipo rojo luego de una discusión que se dio entre Paulette, Heliud, Pato Araujo y hasta Tepa.
La atleta roja estuvo en desacuerdo con la actitud del equipo y cree que en realidad no puede confiar en nadie dentro de Exatlón México.