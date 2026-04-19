Exatlón México | Quinto Juego por la Supervivencia | Rojos necesitan ganar para meter a un Azul al Duelo de Eliminación, de lo contario, la pugna máxima será solamente del color escarlata

Así fue en vivo por la señal de Azteca Uno el quinto Juego por la Supervivencia de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México, donde los Rojos necesitan ganar esta competencia para meter a un Azul en el Duelo de Eliminación, descubre si los escarlatas lograron si cometido.

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