Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | ¿Quiénes van al Duelo de Eliminación, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Jazmín Hernández o Karol Rojas?
Los Rojos perderán sí o sí a una de sus compañeras en la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México, descubre quiénes irán al Duelo de Eliminación del 19 de abril
Los Azules les remontaron a los Rojos un marcador de 6-0 en el quinto Juego por la Supervivencia, y ahora los celestes entrarán completos a la semana 30 de la novena temporada de Exatlón México; mientras que, los escarlatas deberán ver cuál de sus compañeras se irá del reality deportivo.
Te puede interesar: Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1 | Mario Mono Osuna se mete con el físico de Adrián Leo y Katia Gallegos promete ponerlo en forma