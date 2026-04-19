Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | ¿Quiénes van al Duelo de Eliminación, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Jazmín Hernández o Karol Rojas?

Los Azules les remontaron a los Rojos un marcador de 6-0 en el quinto Juego por la Supervivencia, y ahora los celestes entrarán completos a la semana 30 de la novena temporada de Exatlón México; mientras que, los escarlatas deberán ver cuál de sus compañeras se irá del reality deportivo.

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