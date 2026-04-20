Exatlón México | Programa Completo | Quinto Juego por la Supervivencia, Duelo de Eliminación y eliminada de hoy domingo 19 de abril de 2026

Así fue en vivo el quinto Juego por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México, descubre quién fue la eliminada.

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