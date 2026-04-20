uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Programa Completo | Quinto Juego por la Supervivencia, Duelo de Eliminación y eliminada de hoy domingo 19 de abril de 2026

Rojos y Azules dieron todo en el final de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México, donde se dio el quinto Juego por la Supervivencia y Duelo de Eliminación

Así fue en vivo el quinto Juego por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México, descubre quién fue la eliminada.

Te puede interesar: Exatlón México | Duelo de Eliminación | Jazmín Hernández o Karol Rojas, descubre quién es la eliminada de hoy domingo 29 de abril

Tags relacionados
Exatlón México

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo