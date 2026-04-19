Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1 | Mario Mono Osuna se mete con el físico de Adrián Leo y Katia Gallegos promete ponerlo en forma

Hoy domingo 19 de abril de 2026 se llevó a cabo el inicio del final de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, uno de los pleitos más intensos que tiene el reality deportivo se volvió a dar luego de que Mario Mono Osuna se metiera con el físico de Adrián Leo.

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