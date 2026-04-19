Exatlón México | Duelo de Eliminación | Jazmín Hernández o Karol Rojas, descubre quién es la eliminada de hoy domingo 29 de abril

Hoy domingo 19 de abril de 2026, los Rojos tuvieron que ver cómo una de sus compañeras se despedía en la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México, luego de que no pudieran asegurar la victoria de en el quinto Juego por la Supervivencia.

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