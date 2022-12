Exatlón: ¿Por qué no hay eliminación este domingo 25 de diciembre?

La competencia cada vez está más reñida y pone a prueba las habilidades de los atletas en las arenas y las playas más famosas de la televisión mexicana; sin embargo, ha sido un año de pruebas en donde los competidores han tenido que pasar por lesiones y salidas amargas de piezas clave dentro del equipo azul, principalmente.

Famosos y Contendientes quieren llegar a Exatlón All Star 2023.

Así que ahora con un nuevo horario y con la llegada de cuatro integrantes a Exatlón México regresan los domingos de eliminación, pero qué sucederá este 25 de diciembre, ¿por qué no hay reto de eliminación?

¿Por qué no hay eliminación este domingo 25 de diciembre?

Los atletas se encuentran luchando para estar bien física y mentalmente para asegurar su permanencia en la competencia más demandante de la televisión mexicana.

Actualmente, con la Serie por la Navidad del Exatlón, el ganador ‘Contendientes’ podrá disfrutar de esta fecha tan especial con uno de sus seres queridos y además, tendremos la oportunidad de conocer a sus familias.

Con la finalidad de no perder ningún detalle de la competencia, Exatlón México decidió que este domingo no habrá eliminación, lo que dará más incertidumbre a los atletas, pues algunos ya están empezando a sentir las ausencias, como Roberta, quien no deja de extrañar a su novio, Yann Lobito.

Esperemos que los competidores de ambos equipos sigan dando un gran espectáculo y estas fechas no intervengan en su rendimiento físico, ya que nos encanta verlos recorrer con esa concentración las pistas, los circuitos y enfrentar los retos que se van presentando en la competición más trepidante de México.

¿Cuándo y a qué hora se transmite Exatlón México?

Se puede disfrutar del Exatlón por Azteca UNO de lunes a viernes a las 7:30 p.m. y el domingo, la eliminación es a las 8:00 p.m.