Estamos viviendo un momento muy importante dentro de las playas de Exatlón México, ya que los azules no han encontrado la forma de sacar los resultados a su favor, por lo que su crisis ha ido creciendo.

Aunque, las cosas parece que van a ir mejorando para ellos, esto gracias a la llegada de David Juárez, quien es una de las leyendas más importantes del equipo, quien ha llegado para ser el estratega de sus compañeros, junto con Javi Márquez.

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La prueba de fuego, la van a tener este martes, cuando salgan a enfrentar los circuitos del Duelo de los Enigmas, juego que los dos equipos quieren ganar.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas este martes 28 de noviembre?

Las cosas se van a poner muy intensas, ya que los dos equipos quieren levantarse con el triunfo en el Duelo de los Enigmas, pero no va a ser nada sencillo para ninguno de los dos, pues tendrán que cambiar la estrategia que ya habían trabajado en las últimas semanas.

Por un lado, los azules tienen que adaptarse a los planes de y estilo de juego de David Juárez, quien es la gran esperanza para los fans rojos. Por su parte, los rojos tienen que encontrar la forma de enfrentar a un nuevo rival, quien es una garantía en cada uno de los circuitos, pues ya cuenta con una gran experiencia en Exatlón México.

En una noche de duelos muy cerrados y grandes sorpresas en los circuitos, los azules se lograron quedar con el Duelo de los Enigmas, todo gracias a Macky, quien fue la encargada de dar el punto final a los suyos.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones y las estrategias de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, todo en punto de las 20:30 horas, mientras que el domingo de eliminación, la cita es a las 20:00.

