Exatlón México: ¿Quién es el nuevo atleta que llega hoy 27 de noviembre?

La competencia ha subido su nivel dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana, donde todos los atletas han demostrado el gran compromiso que tienen en los circuitos para llegar a las semanas finales de Exatlón México.

Aunque todos los atletas que han llegado a la nueva temporada de Exatlón México, han demostrado un gran nivel y ganas de aprender por parte de los nuevos integrantes, las cosas no han marchado de la mejor forma para el cuadro azul, pues han tenido que sufrir la salida de dos de sus elementos.

Supervivencia II de Exatlón México | Programa 18 | 26 noviembre 2023

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¿Quién es el nuevo elemento que llega a las playas de Exatlón México?

En medio de los pocos resultados favorables que han tenido los azules, mientras que los rojos han mostrado un dominio total en la temporada, una gran sorpresa va a dejar a los atletas de los dos equipos sin palabras.

Ya que sin previo aviso, Antonio Rosique ha revelado que esta noche llega un nuevo integrante al reality deportivo más famoso de la televisión; sin embargo, en el avance no revelaron más detalles.

Por ese motivo, los millones de fans de Exatlón México, tienen la incertidumbre, ya que no saben si es una leyenda o un atleta que va a pisar los circuitos por primera ocasión, muchos menos tienen el conocimiento a qué equipo va a llegar.

Este lunes, hemos vivido uno de los momentos más emotivos de la temporada, ya que David Juárez, mejor conocido como ‘La Bestia’ está de regreso en Exatlón México, lugar donde ha pasado grandes momentos y ha conocido a buenas amistades, quien llega para ser el flamante refuerzo del equipo azul.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todos los detalles y la identidad del nuevo integrante que va a desafiar los circuitos de Exatlón México, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas de lunes a viernes y los domingos de eliminación a las 20:00.

