Exatlón México: Mati está molesta por un empujón de Macky

A lo largo de cada una de las temporadas de Exatlón México, hemos logrado ver la formación de grandes amistades, aunque al momento de competir en los circuitos, eso parece quedar fuera, ya que nadie quiere regalar un punto que los puede ayudar a seguir una semana más.

Un claro ejemplo de eso, es Mati Álvarez, quien siempre entrega su mejor versión, por lo que no ha dejado ir puntos en lo que va de la presente temporada, más cuando se trata de ganar la Villa 360 de Exatlón México.

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Gran juego, no estaba en mis planes, pero para nada irme a las barracas, de verdad, es que nunca me ha gustado en ninguna temporada, me gusta mucho mi espacio personal

¿Por qué está enojada Mati Álvarez con Macky?

En uno de los circuitos, Mati y Macky habían acordado no aventarse, pero al final la líder azul, no cumplió su palabra.

La neta yo llegué primero a la zona del rehilete y sí le dije a Macky ‘si llegamos ahí, no nos empujamos’ ‘sí,sí,sí’ y llegamos ahí, y en eso llegué primero y puse el cuerpo un poco así, y Macky me aventó

Luego de esa diferencia, Mati ha lanzado una fuerte advertencia a Macky, asegurando que va a usar todas su mañas para poder vencerla en cada uno de los circuitos de Exatlón México.

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