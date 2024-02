Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 6 de febrero?

La recta final de Exatlón México, todos los días está más cerca de ser una realidad para los atletas que están en las playas más demandantes de la televisión mexicana, donde uno de los integrantes se van a tener la gloria eterna.

Sin duda, los atletas rojos y azules quieran ganar la mayor cantidad de premios posibles, ya que eso es una de las motivaciones más importantes que tienen en Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo por los Enigmas de Exatlón México?

La noche de este lunes, los integrantes de los dos equipos van a luchar por ganar el Duelo de los Enigmas, donde tiene la oportunidad de ganar grandes premios que se llevan a cada al final de la temporada.

Sin embargo, las cosas no son siempre buenas, ya que los atletas corren el riesgo de ganar la llamada ‘caja maldita’, donde no salen con las manos vacías, incluso reciben su premio en el momento, pero la mayoría de las veces no es de su agrado.

Recordemos que, en las últimas semanas el Duelo de los Enigmas ha sido para los rojos, por lo que los azules tienen muchas ganas de darle la vuelta al asunto.

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

La cita para poder ver todas las emociones de los enfrentamientos de Exatlón México, por lo que tienes una cita en la señal de Azteca UNO, donde te esperamos en punto de las 20:30 horas.

También te esperamos, todos los domingos de eliminación en punto de las 20:00 horas, donde uno de tus atletas van a luchar por seguir dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana.