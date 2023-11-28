Las emociones están en su punto más alto, desde que arrancó la nueva temporada de Exatlón México, ya que el día de ayer, vivimos el regreso de David Juárez, mejor conocido como ‘La Bestia’.

Sin duda, la llegada de una de las leyendas del equipo azul, ha cambiado la estrategia de todos los atletas, que ya habían definido su plan para las semanas finales de Exatlón México.

Supervivencia II de Exatlón México | Programa 18 | 26 noviembre 2023

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Por ese motivo, varios integrantes de los dos equipos, han comenzado a tomar cartas en el asunto, pues no quieren bajar su rendimiento y quedar fuera de la competencia de forma inesperada.

¿Quién gana el Duelo por el Porcentaje este 28 de noviembre en Exatlón México?

El Duelo por el Porcentaje de esta noche, es clave para todos los atletas, ya que la competencia ha subido su nivel y nadie puede dejar ir puntos.

La competencia es mucho más intensa, pues no solamente se trata de ganar puntos en el porcentaje individual, sino también de evitar que alguien más se los quite, lo que significa una parte fundamental en la estrategia de los atletas.

Bajo esas circunstancias, nadie quiere tener una sorpresa desagradable al final de la semana, ya que al perder ese porcentaje, podrían ser enviados al Duelo de Eliminación. Es por ello que, los integrantes de ambos equipos van a salir a entregar su mejor versión, en cada uno de los circuitos.

En una noche llena de sorpresas, los nuevos atletas de Exatlón México, lograron imponerse a las leyendas en el Duelo por el Porcentaje, ya que del lado azul, el ganador fue Javier Cortés, mientras que del lado rojo, la victoria fue para Edgar Solís.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones de los enfrentamientos en las playas de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita a las 20:30 horas. Mientras que los domingos de eliminación, te esperamos a las 20:00.

