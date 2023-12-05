La competencia cada día es más intensa y cerrada en las playas de Exatlón México, donde los dos equipos ya sufrieron la eliminación de alguno de sus elementos, por lo que ni rojos, ni azules, quieren volver a pasar por una situación similar en las próximas semanas.

Por ese motivo, cada una de las estrategias que tengan los equipos y los atletas de forma individual, es fundamental para que puedan llegar a las semanas finales del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana.

Vibrante primer duelo de balón-mano en Exatlón México

Te puede interesar: Exatlón México: Mati está muy afectada por la salida de Diego

En ese tenor, el Duelo por la Medalla Femenil, juega un papel importante, pues puede ser clave al momento de definir a los atletas que van a tener que defender su lugar en las playas de Exatlón México.

¿Quién gana la medalla femenil este 5 de diciembre en Exatlón México?

La semana pasada, Diego Balleza tuvo que ir al Duelo por la Eliminación, luego de que Edgar Solís le quitó un cinco por ciento de su rendimiento, situación que al final lo dejó fuera de Exatlón México.

Por ello, es muy importante para todos los atletas, ganar una medalla, pues puede ser la clave para seguir dentro de la competencia de Exatlón México.

Todas las atletas, van a salir a buscar ganar la medalla femenil de la semana, donde la batalla es pareja y únicamente las mejores, van a lograr imponerse en los circuitos.

La batalla por medalla femenil de la semana, estuvo muy intensa dentro de las playas de Exatlón México, donde la ganadora fue Andrea, quien ganó su segunda presea de la temporada.

También te puede interesar: Exatlón México: Macky sufrió mucho al ver a Jawy en el Duelo de Eliminación

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de los circuitos de Exatlón México, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.

