Exatlón México: Macky sufrió mucho al ver a Jawy en el Duelo de Eliminación

El día de ayer, estuvo lleno de mucha intensidad en las playas de Exatlón México, donde los rojos tuvieron que despedir a uno de sus elementos, aunque los azules tuvieron miedo, ya que Jawy y Diego, llevaron la competencia al límite.

Sin embargo, una de las personas que más sufrió por parte del equipo azul, fue Macky quien llegó a sentir miedo de que Jawy, fuera el eliminado de Exatlón México.

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¿Cuáles fueron los sentimientos de Macky al ver que Jawy podría quedar eliminado?

En medio de la competencia, Macky tomó una actitud muy reservada, pues no estuvo con Jawy en los primeros circuitos, pero para los definitivos, ya lo acompañó en el recorrido.

De acuerdo con las palabras de la atleta, ha tenido ciertas complicaciones para fluir con Jawy en las competencias de Exatlón México, por lo que llegó a sentir miedo de que su gran amigo y compañero, fuera eliminado.

Me está costando un poquito de trabajo, fluir con él en la competencia, es un estilo de competencia, totalmente diferente al que yo estoy acostumbrada. Me dieron ganas de llorar, tenía algo en la panza…

Al final, la líder del equipo azul, aseguró que siempre tuvo confianza en el desempeño de Jawy, aunque no le gusta que la haga sufrir tanto en los momentos definitivos.

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