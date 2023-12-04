Exatlón México: Mati está muy afectada por la salida de Diego

Las cosas han dado un giro inesperado para los integrantes del equipo rojo, quienes habían dominado toda la temporada, al menos hasta el día de ayer, cuando sufrieron la eliminación del primero de sus integrantes en Exatlón México.

Sin duda, la noche de ayer fue una gran lección para los rojos, quienes no habían sufrido la eliminación de ninguno de sus integrantes, pero dentro del equipo, Mati ha sido la más afectada por la salida de Diego Balleza, pues habían logrado tener una gran química entre ellos, por lo que formaron una gran amistad.

“Yo quiero a Mati”, Diego hace tierna revelación en Exatlón México

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¿Cómo está Mati con la salida de Diego Balleza de Exatlón México?

En el Duelo de Eliminación de ayer, Diego se enfrentó contra Jawy, quien resultó ganador, por lo que el atleta rojo se fue entre lágrimas y mucho dolor, pues había entregado su mejor versión, pero no fue suficiente.

Durante su despedida, Mati Álvarez le dedicó unas palabras dejando en claro que lo va a extrañar mucho en los circuitos de Exatlón México.

Pues creo que, tanto el equipo rojo como yo, estamos tristes, nos pega mucho la salida de Diego. Creo que Diego, es alguien que llegó al equipo para hacerlo sumar, siempre con sus ocurrencias, haciéndonos el desayuno, con sus ocurrencias. Siempre tiene las palabras indicadas, a veces no habla mucho, a veces habla mucho, sabe en qué momento hacer las cosas, para mí, Diego ha sido parte fundamental en este tiempo que llevo aquí, la verdad, es que, estamos mucho tiempo juntos, platicamos, tenemos pensamientos muy parecidos…

Sin duda, la salida de Diego, ha sido uno de los momentos más complicados que ha vivido Mati en Exatlón México.

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