Todas las pruebas dentro de las playas de Exatlón México son importantes, aunque existe una que tiene mayor relevancia: el Duelo por la Supervivencia. Los atletas tienen que entregar su mejor versión, de lo contrario podrían estar en riesgo de salir del reality.

La estrategia es fundamental para los dos equipos, ayer salieron a luchar por la Villa 360 de Exatlón México, donde los integrantes del cuadro rojo resultaron victoriosos, por lo que van a tener un mejor descanso de cara al domingo de eliminación.

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¿Quién gana el primer Duelo por la Supervivencia de la semana?

Aunque, los dos equipos quieren salir a los circuitos de Exatlón México, para quedarse con el triunfo en el primer Duelo por la Supervivencia de la semana, los más obligados para obtener la victoria son los integrantes del cuadro azul, quienes ya vivieron la eliminación de uno de sus integrantes, con la salida de Ernesto Cázares.

Por su parte, los rojos quieren seguir manteniendo el gran momento que están viviendo, ya que han logrado imponerse en casi todos los enfrentamientos a los azules. El ejemplo más claro está en que solamente han perdido en una ocasión, la Villa 360 de Exatlón México, situación que les brinda cierta ventaja.

Los rojos siguen manteniendo el rumbo de la competencia, pues nuevamente han logrado imponerse en el Duelo por la Supervivencia, dentro de las playas de Exatlón México, por lo que uno de los azules, va a defender su lugar en el reality.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones del primer Duelo por la Supervivencia, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas, de lunes a viernes. Mientras que los domingos de eliminación, te esperamos a las 20:00.

