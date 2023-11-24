Exatlón México: Ernesto Cázares revela detalles de su participación

Una de las grandes leyendas de Exatlón México, ha revelado algunos detalles de su participación y llegada a las playas más demandantes de la televisión mexicana. Por ese motivo, te contamos cómo llegó Ernesto Cázares al reality.

Estuvo muy chistoso, mi hermano estuvo en La Isla, y gracias a que él estuvo en La Isla, yo me enteré del casting de Exatlón, entonces llegó al casting de Exatlón, y no tengo ni idea de cómo iba a hacer, llegó y había puro hombre y mujer mamad… y bien bonitas, y bien guapos. Yo volteaba para todos lados y decía ‘nada más vine de okis’…

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El primer filtro, yo fui la última persona a lo que mencionaron, en el segundo filtro, yo pensé que ser back Up, iba a ser algo muy bueno y al final sólo es un reemplazo de alguien que se lesiona estando adentro, al final me dijeron que sí iba entrar

¿Qué fue lo que más le ha gustado de Exatlón México?

La leyenda del equipo azul, ha estado en varias temporadas, pero en cada una de ellas, le ha gustado algo en particular, como las grandes amistades que ha formado.

Fue que compartí con muchas personas que, hasta la fecha puedo decir que son mis amigos, y más que eso fue que conoces otro país, conoces otras circunstancias de vida, a mí, por ejemplo, algo que me hace mucho clic, es que la primera vez que me subí a un avión, fue cuando fui a Exatlón

¿Cuál es el secreto para llegar a la final de Exatlón México?

El atleta, ha revelado el secreto para poder durar varias semanas dentro de las playas de Exatlón México, donde logró ser el primer campeón de esta aventura.

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