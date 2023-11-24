Exatlón México: Ana Lago está molesta con los rojos por la limpieza

Uno de los grandes retos dentro de las playas de Exatlón México, es la convivencia entre los atletas, ya que pasan todo el día juntos y no todos suelen seguir las reglas a las que han llegado como equipo.

Por ese motivo, los integrantes del equipo rojo están pasando por una situación complicada dentro de la Villa 360 de Exatlón México, así lo ha dado a conocer Ana Lago.

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¿Por qué está molesta con sus compañeros Ana Lago?

La atleta del equipo rojo, ha revelado que no todos los atletas están lavando los trastes que usan para comer, lo que ha comenzado a causar cierta molestia y problemas entre ellos.

En los últimos días, se ha tocado mucho que, pues algunos del equipo solamente utilizan platos, no recogen sus platos y nada más llegan a amontonar, pues los platos ahí en el fregadero

Nuestra querida Ana Lago, ha sido la más afectada, ya que es una amante de la limpieza en todos los aspectos, por lo que en varias ocasiones ha lavado los platos de otros, pero quieren hablar las cosas con sus compañeros, pues quiere evitar problemas en el equipo.

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