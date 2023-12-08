La parte más intensa de la semana ha comenzado en las playas de Exatlón México, donde los atletas deben mostrar su mejor versión y sumar la mayor cantidad de puntos posibles, de lo contrario, corren el riesgo de perder a uno de sus compañeros.

Los azules son los más obligados en estos momentos, pues han tenido una semana llena de derrotas. Los celestes necesitan ganar algo importante, para que les ayude a encontrar la motivación que necesitan para seguir adelante.

Enérgico duelo por la Villa 360 de Exatlón México

Los rojos siguen imponiendo condiciones dentro de las playas de Exatlón México, pues han vuelto a ganar el primer Duelo por la Supervivencia de la semana.

Te puede interesar: Exatlón México: Nataly revela que ha recibido amenazas en redes

¿Quién gana el primer Duelo de Eliminación de la semana en Exatlón México?

Los dos equipos han sufrido de alguna eliminación, siendo los más afectados los integrantes del equipo azul, quienes han tenido que despedir a dos atletas, por solamente uno de los rojos.

Sin embargo, para los rojos es una prioridad ganar, para emparejar los números con los azules, ya que han tenido la fortuna de recibir dos refuerzos, compensando las eliminaciones previas.

Por ese motivo, los atletas de los dos equipos, van a dejar su mejor versión en los circuitos de Exatlón México, pues nadie quiere ir a un posible Duelo de Eliminación, el próximo domingo.

También te puede interesar: Exatlón México: Ana Lago rompe en llanto con sus compañeros

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del Duelo por la Supervivencia, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación, a las 20:00.

