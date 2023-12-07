Exatlón México: Nataly revela que ha recibido amenazas en redes

Nuestra querida Nataly, está pasando por un momento muy complicado dentro de las playa de Exatlón México, pues el día de ayer se enteró que la situación legal de su hija es un poco complicada.

Lamentablemente, en estos momentos, la situación con la custodia de mi hija está un poco complicada, la verdad, es que si estoy muy nerviosa, preocupada. Sé que mi hija está bien, está con mi mamá, están pues tranquilas, hasta cierto punto, pero pues si estoy recibiendo diferentes tipos de amenazas y mucha presión por parte del papá de Ámbar

Exatlón México: Nataly asegura que ha recibido amenazas de su ex

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¿Cuál es la meta de la joven atleta y el apoyo de su equipo?

En medio de los problemas que tiene con el padre de su pequeña, Nataly ha dejado claro que está luchando para cumplir un sueño. Sin embargo, la preocupación por su hija es mucha.

Trato de enfocarme aquí en la competencia, pero si hay algunos problemas allá afuera que tuve que dejar, para poder venir aquí a Exatlón, a cumplir este sueño que la vida me ha dado, pero si es complicado

Yo estoy muy preocupada por mi niña, se ha notado, siempre que hablan de los hijos en las ceremonias, siempre que mencionan, me rompo, la verdad porque valoró muchísimo que me inviten a Exatlon, valoró muchísimo que gracias a mi rendimiento, a lo que yo he demostrado aquí en Exatlón, sea ahora una figura importante para el equipo rojo

Por otro lado, Nataly no pierde la esperanza de que las cosas se puedan solucionar de la mejor forma por el bien de su pequeña.

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