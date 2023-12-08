Exatlón México: Ana Lago rompe en llanto con sus compañeros

Durante la gran historia de Exatlón México, todos los atletas han entregado su mejor versión en cada uno de los circuitos, pues saben que la exigencia es máxima, por eso es el reality más demandante de la televisión mexicana.

Sin embargo, los atletas pueden llegar a pasar por diferentes situaciones que afectan su rendimiento en los circuitos, donde sus compañeros forman parte fundamental para ayudarlos y salir adelante.

Enérgico duelo por la Villa 360 de Exatlón México

Una situación de este tipo, es la que está viviendo nuestra querida Ana Lago, quien ha tenido una temporada bastante complicada.

Te puede interesar: Exatlón México: Nataly revela que ha recibido amenazas en redes

¿Por qué rompió en llanto Ana Lago?

La leyenda del equipo rojo, está pasando un momento complicado, el cual no le ha permitido mostrar su mejor versión en los circuitos, pero este jueves tomó la decisión de hablar con sus compañeros y romper el silencio.

Por un lado, obviamente estoy feliz, porque el equipo rojo ganó, pero no sé, desde hace varios días no me siento yo, tengo muchas cosas internas. Son cosas demasiado personales, son muchas cosas, la gimnasia, mi familia, extraño todo

La joven se acercó a Mati y Heliud Pulido, quienes le brindaron el apoyo necesario para que pronto podamos tener la mejor versión de Ana Lago en los circuitos de Exatlón México.

También te puede interesar: Exatlón México: Nataly recibe terrible noticia sobre su hija

Paulette, también se acercó a la gimnasta, para ofrecerle un hombro para llorar y escucharla, aunque tengan poco tiempo de conocerse.