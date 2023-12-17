Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo por la Supervivencia hoy domingo 17 de diciembre?

La fiebre deportiva ha alcanzado su punto máximo en Exatlón México, donde la intensidad y la pasión han caracterizado cada momento de esta trepidante competencia.

En este sentido, una semana más de la séptima temporada llega a su clímax y los equipos se preparan para enfrentar el Duelo de Eliminación este domingo 17 de diciembre. Sin embargo, antes de llegar a ese momento crucial, se desatará una batalla épica en el segundo Duelo por la Supervivencia. La pregunta que está en boca de todos: ¿Quién se alzará con la victoria?

Supervivencia I | Exatlón México | Programa 35 | 15 diciembre 2023

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¿Quién gana el Duelo por la Supervivencia hoy en Exatlón México?

El equipo rojo ha saboreado la gloria en el primer Juego por la Supervivencia, pero el destino de los participantes aún pende de un hilo. La incertidumbre crece y los corazones laten al compás de las arenas, esperando conocer quién ganará el Duelo por la Supervivencia en este día.

La tensión se concentra especialmente en las mujeres, quienes enfrentan el riesgo de ser eliminadas en esta etapa crítica. Con el primer juego a favor de los rojos, la balanza se inclina a su favor, pero todo puede cambiar en un instante en el terreno de Exatlón México.

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Los azules, por su parte, enfrentan la presión de mantenerse a la par de sus rivales, ya que han experimentado la baja de tres de sus atletas, por lo cual, la necesidad de victoria es imperativa para evitar que su equipo se debilite aún más.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones del Duelo por la Supervivencia, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas, de lunes a viernes. Mientras que los domingos de eliminación, te esperamos a las 20:00.