Exatlón México: Liliana y Andrés ven a Heber Gallegos como una amenaza

Las cosas han tomado un giro inesperado en las playas de Exatlón México, donde la llegada de caras nuevas en la temporada, han cambiado la estrategia que los equipos y los atletas tenían.

Tal es el caso de Heber Gallegos, quien se integró al reality más demandante de la televisión mexicana esta semana, pero ya tiene una gran experiencia en todos y cada uno de los circuitos de Exatlón México.

Por ese motivo, los azules lo han comenzado a ver como una rival a vencer en las próximas semanas de Exatlón México.

Tremenda carrera por la medalla femenil de Exatlón México

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¿Qué dicen los azules de la llegada de Heber Gallegos?

Una de las personas más impresionadas por el desempeño de Heber Gallegos, fue Liliana, quien reconoció su gran habilidad en los circuitos.

Yo lo vi y dije ‘Ya llegó el atletismo’ dicen que es de los más rápidos del Exatlón, está un poco desconchado y es algo que, para nosotros es un área de oportunidad

Por su parte, Andrés también ha tenido la oportunidad de hablar sobre el desempeño de Heber Gallegos, quien llegó con una gran reputación a Exatlón México.

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