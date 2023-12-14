Exatlón México: Liliana y Andrés ven a Heber Gallegos como una amenaza
Todo parece indicar que la llegada de Heber Gallegos a las playas de Exatlón México, ha puesto a temblar a varios integrantes del equipo azul.
Las cosas han tomado un giro inesperado en las playas de Exatlón México, donde la llegada de caras nuevas en la temporada, han cambiado la estrategia que los equipos y los atletas tenían.
Tal es el caso de Heber Gallegos, quien se integró al reality más demandante de la televisión mexicana esta semana, pero ya tiene una gran experiencia en todos y cada uno de los circuitos de Exatlón México.
Por ese motivo, los azules lo han comenzado a ver como una rival a vencer en las próximas semanas de Exatlón México.
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¿Qué dicen los azules de la llegada de Heber Gallegos?
Una de las personas más impresionadas por el desempeño de Heber Gallegos, fue Liliana, quien reconoció su gran habilidad en los circuitos.
Yo lo vi y dije ‘Ya llegó el atletismo’ dicen que es de los más rápidos del Exatlón, está un poco desconchado y es algo que, para nosotros es un área de oportunidad
Por su parte, Andrés también ha tenido la oportunidad de hablar sobre el desempeño de Heber Gallegos, quien llegó con una gran reputación a Exatlón México.
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Es una amenaza para el equipo azul, es una persona muy fuerte, es una persona muy rápida, dicen que es bastante certero, yo no lo conozco como tal, pero por lo que he escuchado, sí es una amenaza fuerte y tenemos que cuidar bastante la estrategia, cuidar bastante los pits