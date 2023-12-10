Exatlón México: ¿Quién gana el Duelo por la Supervivencia hoy domingo 10 de diciembre?

En las ardientes arenas de Exatlón México, la competencia alcanza su punto álgido en este domingo 10 de diciembre de 2023. La intensidad ha marcado la semana, con los equipos luchando tenazmente para acumular puntos y evitar la dolorosa despedida de uno de sus propios compañeros.

¿Quién ganará el Duelo por la Supervivencia?

En el transcurso de la competencia, el equipo azul han enfrentado una semana llena de reveses, con derrotas que han dejado su marca en el equipo. La presión recae sobre ellos, obligándolos a mostrar su mejor versión en los circuitos de Exatlón. Cada punto cuenta, y para los azules, esta es una oportunidad crucial para reafirmar su presencia en la competencia y frenar la racha negativa que los acecha.

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Supervivencia I | Exatlón México | Programa 29 | 8 diciembre 2023

En el otro lado del espectro, el equipo rojo también han tenido su cuota de desafíos, pero con una ligera ventaja. Han logrado compensar las eliminaciones anteriores recibiendo dos refuerzos, un impulso que podría inclinar la balanza a su favor. La tarea es clara para los rojos: ganar. La competencia se vuelve una prioridad para ellos, ya que buscan consolidarse como un team fuerte.

Con el historial de eliminaciones mostrando dos bajas en el equipo azul y solo una en el rojo, el Duelo por la Supervivencia se torna crucial. Ambos equipos están decididos a dejarlo todo en los circuitos de Exatlón México, conscientes de que la victoria no solo significa puntos, sino también la seguridad de mantener a salvo a todos sus integrantes.

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Ningún atleta desea ver partir a un compañero más, y la competencia se convierte en un campo de batalla donde la destreza, la estrategia y la resistencia son la clave. ¿Quién ganará el Duelo por la Supervivencia?

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones del Duelo por la Supervivencia, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas, de lunes a viernes. Mientras que los domingos de eliminación, te esperamos a las 20:00.