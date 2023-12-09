Exatlón México: Daniel Corral rompe en llanto al ver a su esposa

Uno de los retos más importantes que tienen los atletas de Exatlón México, es enfrentar los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, pero también estar lejos de sus seres queridos.

En muchas ocasiones, eso es uno de los factores que baja el rendimiento de los atletas, aunque cuando reciben una videollamada, suelen tener una motivación extra para dar su mejor versión.

Ahora fue el turno de Daniel Corral, quien tuvo la oportunidad de hablar con su esposa por primera ocasión en la temporada.

Duelo Internacional | Exatlón México | Programa 28 | 7 diciembre 2023

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¿Cómo fue la videollamada de Daniel Corral con su esposa?

El olímpico mexicano no lo esperaba, por lo que tuvieron que engañarlo para poder llevarlo a la pantalla, donde ya lo estaba esperando su esposa para darle una gran sorpresa.

Heliud, me hizo una pequeña trampa, por ahí, de repente veo en una pantalla gigante a mi esposa

Luego de platicar con su compañera de vida, Daniel Corral salió mucho más motivado para enfrentar la competencia, pues tuvo la oportunidad de expresarle todo lo que siente por ella, situación que no había podido hacer desde su llegada a Exatlón México.

Ver a mi esposa, platicar con ella, escuchar su risa nuevamente, verla, recordar lo tanto que me gusta, lo tanto que me encanta. Se me quebró la voz, no sé si llorar o reírme del nervio

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Sin duda, tener esa videollamada es una gran motivación para todos los atletas, por lo que ahora Daniel Corral, se encuentra muy feliz y listo para seguir sorprendiendo a todos en Exatlón México.

