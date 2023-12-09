Exatlón México: Nataly pide salir del reality por temas familiares

Ha sido una semana muy complicada para Nataly, quien tuvo una videollamada, donde esperaba ver a su hija, pero únicamente pudo hablar con su madre, quien no le reveló buenas noticias. En esa conversación, la leyenda del equipo rojo se enteró que la situación legal de su hija, se ha comenzado a complicar.

¡Terrible baja para los rojos! Nataly se despide de Exatlón México

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¿Cuál fue la decisión de Nataly?

En medio del dolor, por tener que dejar a sus compañeros de Exatlón México, Nataly le pidió su salida a Antonio Rosique, quien en todo momento le ha mostrado su apoyo incondicional.

Necesito hacerte una petición, recibí una llamada de mi mamá, hace unos días les había comentado que, tenía una situación difícil allá afuera, actualmente está muy complicado el tema de la custodia con mi hija, las cosas se están complicando, así que quiero pedirte que si, pues me duele mucho, pero si me puedo retirar, si puedo regresar a México

Mi hija me necesita, necesita que esté con ella, necesita arreglar muchos pendientes allá afuera y estar en paz, para también, en un futuro poder regresar aquí, a mi segunda casa Exatlón, me duele mucho, he estado muy contenta con este equipo, me encanta pasar, me encantan las pistas, me duele mucho esto, pero sé que la familia es primero, y por eso te pido el permiso, para poder ir con mi familia

Andrea del equipo azul, tomó la decisión de despedir a su amiga y colega de deporte.

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