Desde su llegada a las playas de Extalón México, los atletas han enfrentado varios juegos y retos, para tratar de tener la mayor cantidad de comodidades posibles; así como experiencias que les dejarán un recuerdo para toda la vida.

Uno de los juegos más esperados por los atletas y los millones de fans de Exatlón México, es el duelo por los Exapoints, dinero que los integrantes de los dos equipos pueden cambiar por algunos privilegios dentro de la Villa 360 o la Barraca, dependiendo donde se encuentren en ese momento.

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¿Quién gana el Juego por los Exapoints?

La noche de este lunes, vamos a tener el primer duelo de balón-mano en Exatlón México, donde los atletas van a luchar por ganar los Exapoints. Sin embargo, este reto también es conocido por dar origen a las grandes rivalidades dentro del reality.

Esto se debe a que es un juego, donde los atletas tienen mucho contacto físico y junto a las ganas por conseguir un triunfo, surgen varias diferencias entre los atletas y las cosas se pueden salir de control.

Sin duda, las emociones van a estar en su punto más alto, pues vamos a ver un gran enfrentamiento en la Arena de Exatlón México, donde únicamente uno de los equipos se va a levantar con el triunfo y se quedará con los Exapoints.

Los atletas de los dos colores salieron a dejar su mejor versión en la Arena de Exatlón México, donde las mujeres rojas ganaron el primer set para su equipo, mientras que los hombres azules hicieron lo propio para los suyos.

Al final se tuvieron que ir a un duelo mixto, donde los integrantes del cuadro rojo lograron sacar la victoria y ganar los Exapoints de la semana.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del primer juego de balón-mano de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tus atletas van a dar su mejor versión en punto de las 20:30 horas de lunes a viernes y los domingos de eliminación a las 20:00.

