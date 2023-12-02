Exatlón México: Pato Araujo y Edgar están preocupados por el rendimiento de Diana

Las cosas han dado un giro inesperado en las playas de Exatlón México, pues veníamos de un dominio total por parte del equipo rojo, pero esta semana no han logrado ganar ninguna competencia importante.

Por otro lado, los azules suman tres victorias de forma consecutiva en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana. La complicada situación que pasa el equipo rojo, ha encendido las alarmas entre Pato y Edgar, quienes están molestos por el bajo rendimiento de Diana.

Villa 360 l Exatlón México | Programa 22 | 30 noviembre 2023

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¿Cuál es la preocupación de Pato y Edgar?

De acuerdo con las palabras de los atletas rojos, no están pasando por su mejor momento, pero ellos sienten que Diana, no tiene el mismo compromiso que sus compañeros.

El equipo rojo amanece un poco golpeado, anímicamente por el hecho de, ya una tercera derrota consecutiva, pero hoy es una oportunidad nueva, si perdemos uno, sabemos que habrá un rojo instalado en este Duelo de Eliminación

Se puede decir que, una persona que tiene que tomarse las cosas más enserio y poner un poquito más de ganas, es Diana, creo que a veces se lo toma mucho a la ligera y no ha respondido como todos lo hacemos

Para los líderes del equipo rojo, Diana tiene que ponerse las pilas, más cuando no ha logrado dar los puntos que el equipo necesita, pues para ellos, se está tomando las cosas muy a la ligera.

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